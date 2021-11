Ballotta: “Per lo scudetto sarà una lotta a tre che coinvolgerà Inter Milan e Napoli”

Inter, l’ex portiere Marco Ballotta ha voluto indicare la sua favorita per la vittoria finale dello scudetto

L’ex portiere Marco Ballotta, giocatore più anziano ad aver disputato un incontro di serie A a 44 anni e 38 giorni, in nerazzurro solo nella stagione 2000/01, è intervenuto sulle frequenze di “1 Station Radio”, durante la trasmissione ‘1 Football Club’. Naturalmente gli hanno chiesto un’opinione sulla lotta scudetto, che per il momento sembra interessare soltanto Napoli, Milan e Inter, mentre le altre appaiono per il momento abbastanza distaccate e in lotta solo per il quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante la squadra di Simone Inzaghi si trovi a quattro lunghezze dalle due capolista, l’ex estremo difensore la mette in pole position per la vittoria finale. Ecco la sua spiegazione a riguardo: “L’Inter è favorita per portare a casa lo scudetto, ma sarà comunque una lotta a tre che coinvolgerà Milan e Napoli. I partenopei stanno un po’ accusando le assenze, tutte insieme, ma Spalletti deve stare sereno perché possiede una rosa lunga e di livello“.