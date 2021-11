By

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della gara col Venezia vinta 2-0. Ora i nerazzurri sono a -1 dalla vetta della classifica

L’Inter non arresta la propria marcia. Con la vittoria al ‘Penzo’ i nerazzurri confermano il grande stato di salute riducendo a un solo punto, almeno momentaneamente, il distacco dalla vetta della classifica.

Venezia-Inter, Inzaghi: “Brozovic è unico, ma dovrà rifiatare anche lui. Calhanoglu? All’intervallo si è fatto massaggiare il flessore”

“Abbiamo disputato una partita di personalità, l’unica pecca è non aver fatto il secondo gol prima tenendo così in vita la partita – ha esordito Inzaghi al microfono di ‘Dazn’ – Però devo dire che abbiamo controllato abbastanza bene, chudiamo un’ottima settimana. Temevo questa partita, ma abbiamo recuperato bene dalla Champions. I ragazzi sono stati bravi. Siamo venuti qui giocando da Inter, come piace a me”.

BROZOVIC – “Nel suo ruolo è un giocatore unico. Ci dà equilibrio, per rifiatare anche lui dovrà saltarne qualcuna”.

DARMIAN – “Come sta? Purtroppo ha sentito qualcosina, speriamo non sia nulla di grave (Darmian ha rimediato un risentimento muscolare, ndr) perché è un giocatore importante che ci sta dando tanto. Con lo Spezia non ci sarà, ma abbiamo Dumfries che è una preziosa risorsa. Viene da un altro campionato e ha bisogno di tempo, ma stasera è entrato nel migliore dei modi. A destra ho anche D’Ambrosio, da dieci anni una garanzia per l’Inter”.

CALHANOGLU – “Se è scattato qualcosa dopo il derby? Sta facendo benissimo, anche da prima del rigore con il Milan. E’ forte, sta dimostrando di avere personalità e carattere. All’intervallo si è fatto massaggiare il flessore, l’ho tolto perché era alla terza gara di fila e ho a disposizione altri giocatori affidabili”.

MILAN E NAPOLI – “Il segnale dato non è a Milan e Napoli, ma a noi stessi. Chiedevo e ho ottenuto continuità, ora abbiamo una partita importante e per questo andranno recuperate energie”, ha concluso Inzaghi.