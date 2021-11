Lo scambio che taglia fuori l’Inter e fa esultare la Juve

Uno scambio per tenere l’Inter a distanza: così la Juventus potrebbe assicurarsi un nuovo attaccante lasciando i nerazzurri a bocca asciutta

Inter e Juventus si danno battaglia tanto in campo quanto fuori, con il calciomercato terreno neutrale dove nerazzurri e bianconeri incrociano più o meno direttamente, spesso i propri destini. In particolare da tempo sia la compagine di Agnelli che quella di Suning osserva il possibile futuro di Alexandre Lacazette, centravanti francese dell’Arsenal in scadenza di contratto a giugno 2022.

Senza rinnovo l’ex Lione potrebbe quindi rivelarsi grande colpo gratis per la prossima estate, ma la Juventus avrebbe pronto il piano per aggiudicarsi il centravanti, lasciando la concorrenza a bocca asciutta.

Calciomercato Inter, scambio Juve per Lacazette: nerazzurri tagliati fuori

La Juventus con l’Arsenal potrebbe avere l’arma giusta per anticipare il colpo, bruciando anche la possibile concorrenza dell’Inter. In casa bianconera andrà infatti sistemato l’ex Gunners, Aaron Ramsey, spesso infortunato e comunque fuori dal progetto tecnico dei Allegri.

Nel caso specifico intermediari potrebbero provare a mettere in piedi uno scambio Ramsey-Lacazette così la Juventus si libererebbe del gallese facendo anche plusvalenza a bilancio. Idem l’Arsenal, considerato che il francese è in scadenza a giugno ed eviterebbe in questo modo di perderlo a zero.