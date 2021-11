Calciomercato, preferisce il Milan all’Inter: scambio clamoroso

Dapprima avvicinato all’Inter, ora fa gola al Milan dove già prevedono uno scambio con un trequartista: ecco l’affare dalla Spagna

Il profilo di Luka Jovic era dato per uno dei più promettenti del panorama calcistico europeo ma le sue fortune si sono fermate prematuramente sul nascere, tant’è che al Real Madrid non ha mai conquistato con i denti il posto che gli sarebbe spettato ed ancora adesso naviga nel totale anonimato.

Il club madrileno allenato da Ancelotti sembra non voler puntare più su di lui e si guarda intorno per cercare di smistare il calciatore nella giusta direzione per ricavarci qualcosa. Tra le tante offerte giunte dalla Germania, dopo l’esperienza con l’Eintracht Francoforte che aveva incassato 63 milioni di euro in seguito alla sua cessione, spiccano quelle di Inter e Milan in Serie A. I nerazzurri avevano palesato un interesse per lui ed il suo ex compagno di squadra Kostic, ma è il Milan ad avere un netto vantaggio sulla cugina per la volontà del giocatore di raggiungere proprio la compagine rossonera.

Calciomercato: intrigo Jovic per il Milan, Inter tagliata fuori

Il Milan non sarebbe disposto a sborsare più di 20 milioni di euro cash per Jovic, considerata l’alta richiesta da parte del club spagnolo. Per questo motivo i rossoneri potrebbero offrire come contropartita tecnica il trequartista Brahim Diaz per un gradito ritorno. Ci sarebbe soltanto da definire la modalità con cui l’affare potrebbe svolgersi, considerato che Diaz è attualmente in prestito al Milan con opzione di riscatto e controriscatto in favore del Real.