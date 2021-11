Assenza pesante, c’è l’annuncio: “Fuori per qualche settimana”

Risentimento muscolare per il prezioso centrocampista della Roma, Mourinho certo che salterà anche l’incontro con l’Inter

Cattive notizie per Mourinho e la sua Roma, uscente dalla vittoria contro il Torino che la consolida al quinto posto in classifica. Il capitano nonché imprescindibile centrocampista Lorenzo Pellegrini è stato sostituito nel corso dei primi minuti della gara per un risentimento al muscolo quadricipite della coscia destra, lasciando il posto a Perez.

Le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni ma il tecnico Mourinho sa già di non poter fare affidamento sulla sua risorsa per le prossime partite, incluso il big match contro l’Inter. Lo stop, infatti, è previsto per qualche settimana in via precauzionale al fine di un completo recupero.

