Inzaghi trema: il titolarissimo rischia di tornare nel 2022

By

Allarme in casa Inter, con il titolarissimo della squadra di Simone Inzaghi che rischia di tornare a disposizione solo all’inizio del prossimo anno

La vittoria di Venezia, che ha permesso a Lautaro e compagni di ridurre a un solo punto il distacco dal Milan (ko in casa contro il Sassuolo), fa già parte del passato. L’Inter è infatti tutta concentrata sulla sfida con lo Spezia di Thiago Motta in programma mercoledì ore 18.30 allo stadio ‘Meazza’. Sfida che anticipa quella contro un’altro grande ex, José Mourinho e la sua Roma.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

In entrambe le gare, a meno di sorprese, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. Uno che a suon di eccellenti prestazioni è diventato elemento cardine della sua squadra, vale a dire Matteo Darmian. Il terzino è uscito malconcio dalla gara del ‘Pier Luigi Penzo’, con la prima diagnosi che parlava di risentimento muscolare alla coscia sinistra.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Inter, possibile stiramento per Darmian

Per Matteo Darmian, invece, ora si sospetta uno stiramento. ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di sensazioni negative in casa nerazzurra per quanto riguarda le condizioni fisiche del laterale, che ha messo all’angolo Dumfries adesso primo candidato a rimpiazzarlo già fra due giorni contro lo Spezia. Oggi gli esami strumentali emetteranno il verdetto: nel caso si trattasse davvero di stiramento, l’ex United potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi solo all’inizio del 2022.