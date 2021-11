Calciomercato Inter, affare a zero: accordo verbale col bomber

By

Un attaccante che era stato accostato anche all’Inter potrebbe presto sfuggire: dalla Spagna si parla di un accordo verbale con un altro club

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto intriga sempre e comunque anche l’Inter, molto attenta agli sviluppi che potrebbero esserci nei prossimi mesi. Tra i reparti in fermento c’è anche l’attacco, che con Lautaro Martinez, Dzeko e Correa ha trovato la quadra nonostante l’addio di Lukaku, eppure un’altra prima punta di spicco potrebbe allungare in modo decisivo le rotazioni visti i tanti infortuni di Sanchez.

In questa specifica posizione era stato accostato più di una volta anche Alexandre Lacazette, avvicinato alla Serie A anche a Juventus e Milan in quanto col contratto in scadenza a giugno 2022, e intenzionato a non rinnovare con l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Torna in prestito o con lo scambio: triennale per il grande ex

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

Calciomercato Inter, bye bye Lacazette: accordo verbale col Barcellona

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il bomber francese è in scadenza di contratto il prossimo giugno e salvo ribaltoni imprevisti non rinnoverà con i ‘Gunners’. A costo zero farebbe gola anche all’Inter, ma dalla Spagna rilanciano con prepotenza un’altra destinazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da avversario a obiettivo: l’erede di Dumfries lo porta Ausilio

Stando a quanto sottolineato da alcune fonti spagnole, Lacazette avrebbe già un accordo verbale con il Barcellona. Il francese allungherebbe il reparto blaugrana – già a gennaio o a partire della prossima estate – visto anche il possibile addio del connazionale Dembele e del ‘Kun’ Aguero, prossimo al ritiro a causa dell’aritmia cardiaca.