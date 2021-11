By

Da dimenticare l’impatto con l’Inter e col calcio italiano di Denzel Dumfries, che si è fatto superare da Darmian nelle gerarchie. Addio possibile e sostituti per Inzaghi

Arrivare all’Inter con il compito di rimpiazzare un vero e proprio treno come Achraf Hakimi non è chiaramente semplice. Lo sa bene Denzel Dumfries, il cui impatto con il mondo nerazzurro e col calcio italiano è stato fin troppo altalenante. Un inizio timido con pochissimi sprazzi di talento, diversi errori tecnici ed un feeling con la piazza che ancora non decolla.

Col trascorrere delle settimane le cose sono persino peggiorate con Darmian divenuto padrone assoluto della corsia di destra, a suon di prestazioni sempre più convincenti. L’esterno italiano è infatti il piccolo capolavoro di Inzaghi che ha trovato in lui il vero erede di Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “arrivato il momento di andarmene” | Il suo futuro sarà all’Inter

Calciomercato Inter, Dumfries non convince e può partire: pronti i pupilli di Inzaghi

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Dumfries deve quindi rincorrere, essendo stato scalzato del tutto da Darmian. L’avventura all’Inter è sempre più in salita ed è sempre meno peregrina l’ipotesi divorzio a fine stagione. Al suo posto Inzaghi potrebbe volere il suo pupillo Manuel Lazzari, non certo un intoccabile di Sarri, ma è chiaro che in questi mesi verranno sicuramente offerti tanti profili validi.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Uno dei più interessanti potrebbe essere Dodo dello Shakhtar, dominatore della fascia destra nel primo tempo contro l’Inter in Champions, e laterale in grande ascesa. Il suo agente è il potente Bertolucci, in ottimi rapporti con Ausilio. L’ostacolo principale sarebbe comunque il club ucraino che parte da una valutazione di 25 milioni di euro.