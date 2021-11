Inter-Spezia: sono 23 i convocati del tecnico Thiago Motta

Inter-Spezia: il tecnico della formazione ligure Thiago Motta ha convocato 23 giocatori per la partita con la sua ex squadra

Domani alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano saranno in campo Inter e Spezia. Il tecnico della formazione ligure Thiago Motta ha stilato la lista dei convocati per questo incontro. L’allenatore recupera sia Gyasi che Verde, ma dovrà fare a meno di Agudelo che è rientrato in campo solo per qualche minuto contro il Bologna e non ha ancora recuperato completamente la forma, quindi il tecnico preferisce non rischiarlo. Per l’allenatore degli aquilotti, è probabile una bella accoglienza da parte della tifoseria nerazzurra, come lo è stato per Ivan Ramiro Cordoba nella trasferta di Venezia, visto che è stato anche lui tra i protagonisti del ‘Triplete’, oltre che della sfortunata espulsione del Camp Nou nella semifinale di ritorno con il Barcellona per la sceneggiata clamorosa di Busquets.

Questo l’elenco completo, come specificato dal sito ufficiale del club:

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel.

Difensori: Kiwior, Hristov, Bastoni, Amian, Erlic, Nicolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Kovalenko, Reca, Salva Ferrer, Maggiore.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Colley, Antiste, Salcedo, Strelec.