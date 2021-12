ESCLUSIVO | Inter, mirino su Kovacevic: ‘missione’ in Polonia

Stando a Interlive.it l’Inter è interessata al profilo di Vladan Kovacevic, classe ‘9 in forza al Rakow. Ecco tutti i dettagli

L’Inter si conferma molto attiva in Est Europa. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, il club nerazzurro ha di recente messo gli occhi su Vladan Kovacevic, classe ’98 in forza ai polacchi del Rakow.

Kovacevic è un portiere di nazionalità bosniaca, come Edin Dzeko, che in Patria ma anche in Polonia dove milita tuttora gode di enorme considerazione. Alto 192 cm, fisico longilineo, stilisticamente somiglia molto a Courtois del Real Madrid. Come il belga è molto bravo nelle uscite e con i piedi, inoltre è un eccellente para-rigori: ben 8 neutralizzati nel 2021. Stando a quanto appreso l’Inter lo ha messo nel mirino e sabato lo guarderà nuovamente dal vivo attraverso due propri scout, nel match che il Rakow disputerà in casa del Lechia Gdansk, terzo nel massimo campionato polacco con un punto di vantaggio (ma anche una gara in più) proprio sulla squadra di Kovacevic. Il quale ha un contratto fino a giugno 2024 e, naturalmente, tanti estimatori nell’Europa d’élite oltre all’Inter.

Calciomercato Inter, da Onana a Kovacevic: obiettivo due portieri

Le informazioni raccolte dalla nostra redazione danno l’Inter intenzionata ad acquistare due portieri di giovane età. Non sappiamo se due oltre ad Onana o compreso il camerunense, a meno di clamorose sorprese il designato sostituto di Samir Handanovic, al quale è stato comunque offerto il rinnovo per un’altra stagione.

Kovacevic potrebbe comunque essere un investimento in prospettiva, visto che parliamo di un 23enne con eccellenti prospettive e dai costi non elevati su cui l’Inter sembra crederci, come dimostra anche questa spedizione in terra polacca.