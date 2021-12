UFFICIALE: positivo al Covid-19 | Salta anche Roma-Inter

Non giocherà sia il match di stasera che quello di sabato tra Roma e Inter valevole per la 16esima giornata di Serie A

Out sia stasera che, soprattutto, sabato all’Olimpico dove andrà in scena il big match valevole per la 16esima giornata di Serie A tra l’Inter di Simone Inzaghi e i padroni di casa, la Roma del grande ex José Mourinho.

Stiamo parlando di Felix Afena-Gyan, talento giallorosso che in questo avvio di stagione ha più di una volta tolto le castagne dal fuoco ‘salvando’ lo stesso Mourinho. Il 18enne ghanese è risultato positivo al Covid-19 e dunque salterà la sfida di stasera col Bologna e quella contro Dzeko e compagni di scena fra tre giorni. “Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”, la nota ufficiale della Roma su Felix.

Risultato negativo all’ultimo tampone, invece, Bryan Cristante: il centrocampista è a disposizione di Mourinho per la gara di oggi e per quella coi nerazzurri.