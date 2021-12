Calciomercato Inter, tutto confermato | A breve la firma con l’Inter

Arriva la svolta nella trattativa del rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter, dopo un lungo periodo d’attesa

Per un momento si è pensato che Marcelo Brozovic potesse realmente lasciare l’Inter per via di una trattativa di rinnovo che si stava protraendo senza riscontri utili da troppo tempo. Da qualche ora invece si procede spediti a grandi passi per chiuderla quanto prima.

Calciomercato Inter, conferme sull’imminente accordo con Brozovic

Il centrocampista croato, fulcro del gioco di Inzaghi, sembra finalmente aver trovato pace dalle angosce che lo avevano turbato nell’ultimo periodo in merito alla questione rinnovo e l’interessamento di altri club europei; ora è propenso alla permanenza. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ lo scopo dell’Inter è di blindarlo prima dell’avvento delle vacanze natalizie.

In programma c’è già un altro incontro, in occasione del quale si dovrebbe discutere l’ultimo dettaglio legato alla differenza di un milione di euro tra domanda e offerta. I dettagli sulle cifre d’ingaggio, sui 6-6,5 milioni di euro come scritto ieri da ‘interlive.it‘. Tutto confermato: la firma è attesa a breve.