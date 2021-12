Zanetti: “Vi dico la verità su Messi all’Inter, felice per Lautaro”

Parla il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, in un’intervista all’emittente ‘ESPN’ dal carattere tutto argentino

La vicinanza dell’Inter a Messi, il percorso di Lautaro e gli obiettivi futuri di calciomercato: questo il succo dell’intervista rilasciata dal vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ai microfoni della nota emittente sportiva ‘ESPN’.

“La verità è che non siamo mai stati vicini a Messi. Nonostante i club stessero vivendo una situazione economica molto delicata a causa della pandemia, nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse lasciare il Barcellona. Sono contento per lui, l’ho incontrato di recente a Parigi e non ho potuto far altro che abbracciarlo. Merita il meglio”, esordisce Zanetti. Poi continua: “Sono altrettanto felice per Lautaro, la sua crescita in nerazzurro è stata delle migliori dopo un periodo di adattamento. Sono convinto che sarà una pedina importante per il prossimo Mondiale“.

Inter, Zanetti sulla missione in Argentina: “Stiamo lavorando sodo”

“Il nostro vicedirettore sportivo è attualmente in Argentina per osservare i talenti locali. Non c’è strategia migliore quando ci si vuole approcciare a qualche volto nuovo e nel mio paese ce ne sono tanti, così come in Brasile e Uruguay. Io sinceramente sono felice della mia posizione qui in Italia, mi sono stabilito. Non credo che il mio futuro possa cambiare”, conclude l’ex capitano nerazzurro.