DIRETTA Serie A LIVE, Roma-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Roma di Mourinho nella 16esima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Roma Venezia nel secondo anticipo del sabato valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi puntano ad ottenere la quarta vittoria di fila per scavalcare almeno momentaneamente il Napoli impegnato stasera con l’Atalanta e rinforzare la propria candidatura nella corsa allo scudetto. Dall’altro i giallorossi del grande ex Mourinho vogliono voltare pagina dopo il ko contro il Bologna e centrare un successo di prestigio per rilanciarsi in ottica quarto posto. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.