Il primo acquisto dell’Inter é italiano: accordo raggiunto

Il primo acquisto dell’Inter è italiano: è stato raggiunto l’accordo. Sarà lui il primo rinforzo per Chivu.

L’Inter si prepara ad ufficializzare il primo colpo del suo calciomercato estivo. In queste ore è stato trovato l’accordo (dopo un lungo incontro nella sede milanese dei campioni d’Italia) per il trasferimento del giocatore italiano: giocherà in nerazzurro la prossima stagione.

I nerazzurri sono chiamati, durante questa sessione estiva di calciomercato, a riempire alcune caselle in rosa lasciate vuote da alcuni giocatori che hanno lasciato l’Inter per la scadenza del loro contratto. Tra questi c’è anche Yann Sommer, portiere titolare dell’Inter che dopo i successi a Milano cercherà fortuna altrove. Dopo aver sondato diversi profili, tra cui Vicario che sembrava ad un passo dai nerazzurri, la dirigenza interista ha deciso dopo riflessioni di dare fiducia a Josep Martinez, che sarà promosso e avrà l’occasione di guadagnarsi il posto da titolare.

Inter, Provedel arriva in nerazzurro

L’Inter, però, vuole tutelarsi con un portiere di livello da affiancare a Martinez, che possa dare spazio di crescita allo spagnolo e non arrivi con l’etichetta della titolarità ma allo stesso tempo farsi trovare pronto in caso di bisogno. La società nerazzurra ha sciolto i dubbi nelle ultime ore proprio su questo fronte.

Ivan Provedel sarà infatti un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo un incontro nella sede dell’Inter con il procuratore Gianni Rava, che ha confermato l’affare in dirittura d’arrivo, è stato confermato l’accordo di massima per l’acquisto del portiere della Lazio. Già da settimane i nerazzurri hanno messo il portiere tra gli obbiettivi di questo mercato, e ora l’affare salvo clamorosi ribaltoni è alle battute di coda.

Alla Lazio dovrebbero andare circa 3 milioni, mentre per il portiere è pronto un contratto della durata di tre anni. Mancano dunque solo i documenti e il classico iter di visite mediche e firma per la definitiva ufficialità dell’affare.

Provedel, classe 1994, lascia la Lazio dopo 4 stagioni di buon livello per arrivare all’Inter, club di cui è tifoso sin da bambino, e giocarsi le sue carte. Sono molti infatti a scommettere che a suon di prestazioni possa insidiare la titolarità di Martinez. L’Inter ha portato a casa il primo obbiettivo di questo mercato, e ha completato il reparto dei portieri a disposizione di Chivu. Il trio nerazzurro tra i pali sarà composto da Martinez, Provedel e Di Gennaro.