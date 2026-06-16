Inter, il primo acquisto arriva dalla Serie A: costerà quasi 30 milioni

Inter, il primo acquisto del mercato potrebbe arrivare dalla Serie A. Costerà quasi 30 milioni.

In casa nerazzurra il calciomercato vive giorni di stallo, ma la sensazione è che a breve possa accendersi la miccia che può ufficialmente dare inizio alla vera e propria campagna di rafforzamento dei nerazzurri dopo le tante voci di queste settimane. In particolare, il primo rinforzo potrebbe arrivare da un club di Serie A, e costare circa 30 milioni.

Come noto, i nerazzurri vogliono rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Con Acerbi e Darmian in uscita per la scadenza del contratto, la posizione di de Vrij in bilico tra rinnovo e addio, e le voci di mercato su Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto la retroguardia nerazzurra rischia di essere al centro di numerose trattative. Di sicuro, sembra esserci un imminente ingresso a coprire lo spazio lasciato da Acerbi (in attesa di capire se ulteriori uscite portaranno nuovi acquisti). Come confermato dallo Stesso Ausilio, un difensore dovrebbe arrivare sicuramente prima del ritiro previsto per la metà di Luglio.

Le tempistiche, però, potrebbero essere molto più brevi: la dirigenza sembra avere messo le mani su uno dei difensori più apprezzati del campionato, e la trattativa sarebbe già avanzata e potrebbe definitivamente decollare già nei prossimi giorni.

Inter, avanza la trattativa per Solet

L’Inter è sempre più vicino ad Oumar Solet, difensore classe 2000 dell’Udinese. I nerazzurri avrebbero individuato nel giocatore il rinforzo ideale per il reparto. Da mesi il giocatore è accostato ai nerazzurri, e nelle ultime settimane sembra avere scavalcato Muharemovic nelle preferenze di Chivu e della società. Solet porterebbe una grande fisicità al reparto nerazzurro, oltre ad una grande duttilità che gli permetterebbe di giocare sia da braccetto che all’occorrenza anche come centrale nel terzetto del reparto arretrato dei campioni d’Italia.

Al momento resterebbe ancora distanza tra la valutazione dell’Udinese e la proposta nerazzurra. La valutazione dei friulani non è distante dai 30 milioni, ma i nerazzurri contano di chiudere per una cifra inferiore, non più di 25 milioni, e potrebbero optare per una formula in prestito con obbligo di riscatto. I dialoghi, comunque, proseguono e c’è fiducia che un accordo possa essere trovato in tempi brevi. Potrebbe essere proprio Solet il primo acquisto del calciomercato nerazzurro e il primo regalo dell’estate per la rosa di Chivu.