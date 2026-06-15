Inter, pazza idea dal Real Madrid: il nome infiamma la piazza

Inter, la pazza idea dal Real Madrid infiamma il mercato in queste ore. Un calciatore dei blancos piace molto ai nerazzurri.

E’ bastata una visita di cortesia a Madrid da parte di Beppe Marotta, volato nella capitale spagnola in occasione del Corazon March disputato tra le leggende di Inter e Real Madrid, per accendere le voci di mercato e fare sognare i tifosi. Il presidente nerazzurro ha incontrato Florentino Perez, numero uno dei blancos, e in molti sono pronti a scommettere che tra una chiacchiera e uno scambio di doni ci sia stata l’occasione anche di parlare di mercato. Non di Denzel Dumfries, ormai nuovo giocatore del Real Madrid dopo il pagamento della clausola da parte degli spagnoli, quanto della situazione di alcuni giocatori delle merengues ai margini dei piani del nuovo tecnico José Mourinho.

Non è un segreto che l’Inter apprezzi diversei giovani talenti del Real, da Nico Paz, di cui si è parlato molto negli scorsi mesi, che potrebbe però restare ancora un anno al Como, a Franco Mastantuono, promessa del calcio argentino che ha avuto un impatto difficile con il calcio spagnolo, ma che è stato a lungo seguito in passato dall’ambiente nerazzurro. Secondo diverse fonti, però, sarebbe un altro il nome entrato nei discorsi con il Real Madrid.

Inter su Camavinga? Il centrocampista sarebbe in uscita dal Real

Dopo un brillante avvio, Eduardo Camavinga sembra essere rimasto più indietro nelle gerarchie del Real Madrid. Il talento francese negli ultimi mesi è stato condizionato da qualche problema fisico di troppo che non gli ha permesso di imporsi nella formazione spagnola. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il giocatore non sarebbe nei piani di José Mourinho e potrebbe quindi lasciare i blancos.

Da qui la suggestiva ipotesi di un arrivo a Milano, resa però a dir poco complicata dalla cifra richiesta dal Real Madrid per il cartellino del giocatore. Gli spagnoli valuterebbero il centrocampista classe 2002 ben 60 milioni, un investimento estremamente importante per le casse dell’Inter che ha smorzato l’entusiasmo dei tifosi.

Il mercato, si sa, può cambiare da un momento a l’altro e regalare sorprese, al momento però appare difficile pensare ad un arrivo di Camavinga a Milano, con l’Inter che sembrerebbe invece essere in maniera più concreta sulle tracce di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, che al momento appare l’indiziato numero uno a prendere il posto nel reparto di davide Frattesi, sempre più lontano da una permanenza all’Inter.