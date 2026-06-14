Curtis Jones, assist all’Inter: perché la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve

Curtis Jones, assist all’Inter: la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve. Alleato inaspettato per i nerazzurri.

Nonostante la grande forza del centrocampo nerazzurro, che può contare su giocatori di grande valore come Barella, Calhanoglu, Zielinski e Sucic, confermati dopo la scorsa positiva annata, e Mkhitaryan, al quale è stato proposto il rinnovo per un’altra stagione, l’Inter punta a inserire un ulteriore rinforzo nel reparto, soprattutto alla luce delle voci sul futuro di Davide Frattesi, ormai in uscita, e della situazione in bilico di Stankovic. I nerazzurri sembrano avere le idee chiare sul profilo ideale da regalare a Chivu, e ormai da tempo sono sulle tracce di Curtis Jones.

Già nel mercato di Gennaio, la situazione del centrocampista del Liverpool è stata seguita con attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Allora, però, non se ne fece nulla (anche per la permanenza di Frattesi, che alla fine rimase a Milano). Adesso però, come detto, potrebbero crearsi le condizioni per portare a Milano il giocatore. E nelle ultime ore potrebbe essere arrivato un inaspettato “assist” ai nerazzurri.

Curtis Jones, Iraola lo avvicina all’Inter

Il Liverpool ha annunciato Andoni Iraola come successore in panchina di Arne Slot per la prossima stagione. L’allenatore basco sta già gettando le basi della prossima annata e del suo progetto alla guida dei Reds, a partire proprio dalle riflessioni sui giocatori attualmente in rosa. Secondo le indiscrezioni, Curtis Jones non farebbe parte dei piani del neo tecnico. Il giocatore aveva già manifestato la volontà di trovare maggiore minutaggio altrove, mostrando gradimento per la destinazione nerazzurra (il centrocampista avrebbe già trovato un accordo di massima per il trasferimento in nerazzurro), e la posizione di Iraola sarebbe una ulteriore spinta verso questa direzione.

La trattativa tra Inter e Liverpool, che al momento vede distanza tra la domanda nerazzurra e la richiesta degli inglesi, che vorrebbero lasciare partire il giocatore per non meno di 30 milioni, in virtù anche della scadenza di contratto fissata al 2027, potrebbe subire una accelerata nei prossimi giorni. Jones porterebbe intensità, corsa, ma anche qualità e tecnica al centrocampo di Chivu, oltre ad una grande esperienza internazionale. Il giocatore è il primo nome di Marotta e Ausilio per il reparto di centrocampo, e proprio l’arrivo di Iraola, che sembrava potesse complicare la trattativa, potrebbe essere invece un fattore decisivo verso l’accordo.