Perché Palestra potrebbe “rovinare” l’Inter 2026/27

L’acquisto dell’esterno è ad un passo, ma molti fanno notare le insidie di un affare da 50 milioni.

Inter e Atalanta si sono incontrate oggi per portare avanti la trattativa relativa a Marco Palestra. I campioni d’Italia, non è un segreto, hanno messo il giocatore in cima alla lista dei desideri per sostituire il partente Denzel Dumfries. I dialoghi tra le due società sembrano avere avuto esito positivo, con i milanesi pronti a spingersi sino a 45 milioni più bonus per strappare il talento dei bergamaschi, reduce da una esaltante stagione in prestito al Cagliari.

Nonostante la soddisfazione per una trattativa importante per uno dei giovani più promettendi del campionato, che sembra aver mosso passi verso un esito positivo, c’è chi però fa notare le insidie dell’operazione: dietro l’affare Palestra si celano anche diversi rischi.

Palestra, valutazione alta e il peso delle aspettative

Marco Palestra, come detto, se verrà confermata la buona riuscita della trattativa costerà circa 50 milioni ai nerazzurri. L’ultimo acquisto così oneroso fu quello che portò Hakimi all’Inter ormai sei anni fa. Uno sforzo così importante per Palestra, significa destinare buona parte del budget di mercato a questa trattativa, precludendosi l’occasione di un altro colpo di simile portata e giocandosi il “jolly” su un giocatore che, seppur talentuoso, ha sino a questo momento alle spalle solo una stagione positiva in Serie A tra le fila del Cagliari. Proprio questo è il secondo punto.

Il salto tra Cagliari e Inter, si sa, è importante, e in tanti sono crollati. Soprattutto sotto al peso di aspettative così importanti incentivate da una valutazione così elevata. Palestra arriverà a Milano a sostituire un pezzo da novanta come Dumfries, e sarà chiamato a dare subito un contributo importante alla squadra.

Tutti, in casa nerazzurra, sono convinti e si augurano che l’esterno possa rispondere alle aspettative e partire subito con il piede giusto. Se così non dovesse essere, per l’Inter sarebbe un danno di tutt’altro che di poco conto: senza Dumfries, con un mercato condizionato da un colpo da 50 milioni, e con un grande buco in rosa. Proprio questi sono i dubbi di parte della tifoseria, al momento però più silenziosa di chi invece festeggia all’idea dell’arrivo di uno dei giovani giocatori più di talento del panorama italiano, che può rappresentare, come tutti si augurano, il futuro della fascia dell’Inter per diversi anni a venire.