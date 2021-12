Orlando: “Inzaghi sta dando dimensione e forza al gruppo, oltre a esperienza e ricambi”

Inter, l’ex difensore Alessandro Orlando ha voluto dare la sua opinione molto positiva sulla squadra di Simone Inzaghi in ottica scudetto

L’ex difensore Alessandro Orlando, è intervenuto durante la trasmissione ‘Studio Aperto’ in onda su TuttoMercatoWeb Radio e ha dato la sua opinione sull’Inter. L’ex calciatore, che nella sua carriera, iniziata nel 1987 con l’Udinese, proseguita girovagando per mezza serie A e praticamente terminata nel 2007, ha dichiarato: “La vedo la squadra più completa ed esperta, Inzaghi sta dando dimensione e forza al gruppo, oltre a esperienza e ricambi per arrivare fino in fondo. Li vedo ancora favoriti“.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Sottini: “A Pistoia primi mesi positivi, l’Inter lo segue. Futuro? Vi spiego”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nessun affare in Spagna (a gennaio): fuori per 4 mesi

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Brozovic ad altezza Lautaro: il rinnovo ora è vicino

Gli hanno chiesto un’opinione sulle possibili rivali e lui ha spiegato: “Forse neanche Spalletti si auspicava un filotto tale di vittorie a inizio anno, il problema infortuni ce l’hanno, il punto è evitare di averli tutti negli stessi ruoli, perché capitano a tutti. Tra le varie squadre di vertice, semmai, è il Milan ad avere meno ricambi. L’Atalanta non è nuova nella lotta al vertice, anche se non è mai andata fino in fondo. La vedo benissimo nella top 4″.