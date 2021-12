Occhi puntati anche in Serie A per l’Inter che la prossima estate potrebbe subire una rivoluzione a centrocampo. Le condizioni per Barak

Restyling totale in casa Inter. Nei prossimi mesi il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi costretto a cambiare le carte in tavola per ciò che concerne il centrocampo, reparto solido nei titolari ma con diversi punti interrogativi tra le seconde linee. In estate infatti il reparto rischia di subire forti cambiamenti alla luce anche di diversi calciatori in scadenza di contratto che non dovrebbero rinnovare.

Vecino è tra i mediani in scadenza a giugno, e peraltro può andare via già a gennaio, Vidal idem e può dire addio anche Roberto Gagliardini, poco centrale nelle gerarchie di Inzaghi. In questo contesto potrebbe servire un rinforzo importante, che potrebbe arrivare da Verona.

Calciomercato Inter, rivoluzione estiva: individuato il rinforzo a centrocampo. Occhi su Barak

Servirà anche più di un rinforzo: oltre a Nandez, che da tanto tempo piace all’Inter, un nome in tal senso può essere anche quello di Antonin Barak del Verona, mezz’ala trequartista bravo a buttarsi negli spazi e a vedere la porta.

Con il club scaligero i nerazzurri intrattengono peraltro ottimi rapporti, e l’alta valutazione da 15-18 milioni di euro può ridursi con una contropartita tecnica.