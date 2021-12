Sponda con l’Inter grazie all’intermediario: dal Bayern il vice Brozovic

Marcelo Brozovic si appresta a rinnovare il proprio contratto con l’Inter che poi potrebbe concentrarsi su un vice del croato

Archiviati i prolungamenti di Lautaro Martinez e Barella il prossimo big che va verso il rinnovo pesante di contratto è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha avuto un’evoluzione sempre più importante da play basso davanti alla difesa, divenendo a dir poco fondamentale prima alla corte di Conte, e poi anche con Inzaghi.

L’ex Dinamo Zagabria sta giocando il miglior calcio da quando è in Italia ed ha raggiunto la maturazione calcistica, motivo per cui l’Inter ha tutte le intenzioni di blindarlo con un bel rinnovo di contratto per evitare brutte sorprese. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’ultima offerta della dirigenza raggiunge quota 6-6,5 milioni di euro a stagione. Il lieto fine si avvicina.

Calciomercato Inter, Marc Roca idea come vice Brozovic: ‘assist’ dall’intermediario

Brozovic sta dunque per rinnovare e l’Inter in ottica futura valuta un vice per la mediana. Occhio in tal senso a Marc Roca, centrocampista spagnolo ai margini del Bayern Monaco.

L’Intermediario italiano dell’agenzia che lo rappresenta è già al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. Con l’Inter può trovare una sponda mentre i bavaresi per Roca chiederebbero una cifra sui 20 milioni di euro.