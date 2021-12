L’attaccante dell’Inter Joaquin Correa è intervenuto direttamente sui social, lasciando un messaggio diretto ai tifosi nerazzurri

Sembra non avere pace la formazione allenata da mister Simone Inzaghi, che dopo aver rinunciato a Stefan de Vrij già per ben 3 settimane, ora deve anche fare a meno di Correa per l’infortunio procuratosi contro la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Real-Inter, Inzaghi: “In campo con personalità. Lautaro ok, Correa perdita importante”

L’entusiasmo dei tifosi dell’Inter si è un po’ spento al minuto 59′ del match tra Roma e Inter quando l’argentino ha dovuto inevitabilmente abbandonare il campo a seguito di un infortunio rimediato, lasciando così i tifosi nello sconforto totale.

Gli applausi del pubblico nerazzurro si sono subito trasformati in panico. Ad intervenire è stato direttamente il numero 19 dell’attuale compagine campione d’Italia, che con un post pubblicato direttamente su Instagram ha deciso di rassicurare i tifosi dicendo: “Sto già pensando di riprendermi e tornare al più presto! Grazie mille per i messaggi. Ci vediamo presto #forzainter”.

Correa e i tempi di recupero stimati

Per Correa si prospetta uno stop di qualche settimana, dal momento che l’esito ufficiale degli esami strumentali ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. L’attaccante nerazzurro sarà costretto a saltare il match di Champions League in programma domani contro il Real Madrid e rischia di non esserci almeno per altre due o tre partite, di rientrare insomma a inizio 2022.

Paolo Scelzi