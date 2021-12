Real Madrid-Inter, Ancelotti: “Favoriti? Non ci penso. Brozovic uomo chiave”

Parla in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro l’Inter di Inzaghi

Real Madrid-Inter è la sfida conclusiva della fase a gironi del gruppo D di Champions League, in programma domani sera alle ore 21. Nella consueta conferenza stampa pre-partita Carlo Ancelotti ha così analizzato l’incontro: “Sfidare l’Inter è un privilegio, sta facendo molto bene ultimamente. Giochiamo di fronte ai nostri tifosi per blindare il primo posto”.

Poi continua: “Sinceramente non sto pensando se siamo o meno favoriti alla vittoria finale della Champions, ma l’obiettivo è arrivare fino in fondo. Prepariamo le partite una dopo l’altra con grande concentrazione, il nome di questo club ce lo impone. Siamo il club più titolato del mondo”. Alla domanda di come vedesse Brozovic negli schemi dell’Inter rivela: “Riveste un ruolo di assoluta importanza perché sa come far muovere il pallone, cercheremo di arginarlo in tutti i modi. Così la manovra deve spostarsi altrove con maggiore difficoltà. Ma lui non è il solo pericolo, l’Inter ha una rosa folta di talenti”.

