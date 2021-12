DIRETTA Champions LIVE, Real Madrid-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Real Madrid nella sesta giornata di Champions League. La cronaca Live del match in Diretta

LìInter fa visita al Real Madrid in una gara valida per la sesta e ultima giornata del gruppo D di Champions League, che mette in palio il primo posto tra due squadre già qualificate agli ottavi.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono centrare il quarto successo di fila in campo europeo dopo quelli ottenuti sullo Sheriff Tiraspol e sullo Shakhtar Donetsk per vendicare la sconfitta dell’andata e operare il sorpasso in vetta al girone. Dall’altro gli spagnoli di Ancelotti possono accontentarsi anche di un pareggio per restare in testa e sperare in un sorteggio più agevole. Interlive.it vi offre la sfida del Santiago Bernabeu in tempo reale.