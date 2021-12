Moratti: “Ho l’impressione che l’Inter abbia la calma e la maturità per poter avere continuità”

Real Madrid-Inter, l’ex presidente Massimo Moratti ha voluto dare il suo parere sulla sfida di questa sera al Santiago Bernabeu

Durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, è intervenuto anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Il dirigente ha voluto dare un suo parere sulla sfida Champions di questa sera al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Inter, che vale per la prima posizione nel girone D della massima competizione europea. Queste le sue parole, molto ottimistiche, sull’esito dell’incontro: “Stasera la viviamo speranzosi, l’Inter mi sembra che stia giocando molto bene. Poi non è nemmeno una partita cattiva, perché siamo passati tutti e due. Simone Inzaghi è stato davvero bravo”. Gli hanno chiesto, un’opinione sul cammino futuro nel torneo della squadra nerazzurra e lui ha spiegato: “Dipenderà chi peschiamo dopo nel prossimo turno e come andremo avanti. Ho l’impressione che l‘Inter abbia la calma e la maturità per poter avere continuità. Dovremo vivere una primavera bella”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’agente ‘tuona’ in tv: “Proposta inaccettabile”

LEGGI ANCHE >>> Champions, Inter agli ottavi da capolista: ecco quanto incasserebbe

L’ex patron del club milanese, ha poi avuto delle belle parole per l’allenatore del ‘Triplete’ José Mourinho, dopo la gara persa sabato e ha detto: “Normale sia in difficoltà; è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po’ sfortunato sul primo gol e gli è crollato il mondo addosso”.