Calciomercato, annuncio dalla Germania: “Tutto fatto con l’Inter”

Svelato un interessante retroscena sulla trattativa dell’Inter con un club tedesco per un promettente attaccante

L’agente degli agenti, Mino Raiola, è stato intervistato dalla testata tedesca ‘Sport 1’ durante la quale ha svelato diversi interessanti retroscena relativi ad alcuni suoi assistiti, fra cui il promettente centravanti del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram.

Il calciatore, infatti, era stato accostato all’Inter già la scorsa estate, quando il club nerazzurro era a caccia di uno o più attaccanti da inserire nel proprio organico in seguito alla partenza di Lukaku ed ancora non si conoscevano le sorti di Dzeko e Correa. “La trattativa era quasi conclusa”, spiega Raiola, “ma poi Marcus si è infortunato ed è tutto sfumato. Adesso si è completamente ristabilito ed è nuovamente pronto per muoversi sul mercato, ha diverse opzioni in Italia, Inghilterra e Francia fra cui scegliere. Potrebbe però anche restare in Germania”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, è scontento e chiede la cessione | Scambio e ‘beffa’ al Milan

LEGGI ANCHE >>> Barella: “Sbagliato a reagire a una provocazione. Io capitano? Vi spiego”

Calciomercato Inter, Thuram: da necessità a possibile opzione

Il mercato dell’Inter è in continuo divenire sia in entrata che in uscita. Tra le operazioni in entrata si valutano diversi profili per l’attacco, un reparto che necessita di essere ancora ultimato per via della ormai certa partenza di Sanchez. Sebbene il posto di Thuram sia stato già occupato ad inizio stagione, l’interesse nei suoi confronti da parte della società nerazzurra non è mai calato: sono cambiate esclusivamente le priorità, adesso non è più una necessità ma una fra le tante possibili opzioni.