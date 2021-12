Inter, Barella: “Felice del rinnovo, con Inzaghi tanta serenità”

Le parole del centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ai microfoni di ‘Sky Sport’ subito dopo l’intervista a ‘Sportmediaset’

“Sono davvero felice per la fiducia che l’Inter mi ha mostrato ancor prima del rinnovo (avvenuto più di un mese fa, ndr) e ringrazio la società, questo è un passo importante. Spero siano contenti allo stesso modo anche i tifosi”, apre Barella nell’intervista per ‘Sky Sport’.

Poi il discorso vira sull’approccio di Inzaghi al nuovo gruppo dopo l’addio di Conte: “Indubbiamente quel che abbiamo vissuto l’anno scorso con la vittoria dello scudetto ci dà molta consapevolezza, siamo maturati e sbagliamo meno. Dal suo arrivo il mister ci ha dato tanta serenità in più dopo due anni di grandi sacrifici”. Infine si concentra sulla parentesi Nazionali: “Peccato non aver raggiunto l’immediata qualificazione, il pallone sembrava non voler entrare in porta. Ci rifaremo agli spareggi. Siamo pur sempre i Campioni d’Europa, le altre squadra non devono stare tranquille”.