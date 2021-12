Darmian, lavoro parziale in gruppo ma nel dubbio c’è Dumfries

Ultime notizie flash sulle condizioni di Mattia Darmian, laterale destro dell’Inter, in vista della partita di venerdì contro la Salernitana

Nella giornata odierna Mattia Darmian, uscente da un fastidio muscolare che lo ha tenuto fermo per un paio di settimane, ha ripreso ad allenarsi coi compagni ma solo parzialmente. La restante parte del lavoro, infatti, è ancora individuale per poter massimizzare il recupero della condizione atletica.

Senz’altro una notizia positiva per Inzaghi che lo ha convocato per la sfida di venerdì contro la Salernitana, sebbene sia più probabile che giochi l’altro esterno destro Dumfries per evitare una immediata ricaduta. Il recupero definitivo di Darmian è dunque previsto in vista dell’ultimo match dell’anno solare 2021 contro il Torino.