Pinamonti: “L’obiettivo è tornare all’Inter per restarci”

Le parole del centravanti di proprietà dell’Inter in prestito all’Empoli in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Alto Adige’

“Ad inizio stagione mi ero ripromesso di eguagliare il mio record personale di 5 reti stagionali, l’ho già superato e punto a raggiungere la doppia cifra”, apre così il centravanti Andrea Pinamonti l’intervista ai microfoni dell’emittente ‘Alto Adige’.

Le sue prestazioni in campionato con la maglia dell’Empoli non hanno disatteso le aspettative finora, anzi le hanno abbondantemente superate come confermato dallo stesso attaccante di proprietà dell’Inter. E a proposito di Inter rivela: “L’ho già affrontata ma quando scendi in campo badi soltanto alla squadra per cui giochi. Adesso sono in prestito ma non nascondo che il mio obiettivo principale è quello di tornare all’Inter per restarci definitivamente”.