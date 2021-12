Inter, Inzaghi può sorridere: importanti novità da Appiano Gentile

Un recupero importante fa sorridere Inzaghi, che intanto prepara il match di venerdì sera contro la Salernitana

In pochi si aspettavano un impatto del genere sull’Inter, ma quello che sta facendo Simone Inzaghi sta sorprendendo tutti. I nerazzurri non hanno intenzione di fermarsi, anzi ora vogliono cogliere al volo la possibilità di allungare in vetta alla classifica approfittando dello scontro diretto tra Milan e Napoli.

Per il momento possiamo dirlo: finora il tecnico piacentino sta facendo meglio dell’ex allenatore Antonio Conte, visto che i nerazzurri hanno già ottenuto il pass per gli ottavi di Champions e viaggiano a gonfie vele in campionato con un vantaggio di tre punti rispetto all’anno precedente. A far sorridere Inzaghi e i tifosi interisti c’è poi il recupero lampo di Matteo Darmian. L’ex Manchester United è rimasto ai box per qualche settimana, a seguito di un infortunio muscolare procuratosi nella gara contro il Venezia. L’esterno italiano in questi giorni ha lavorato parzialmente con il resto della squadra e viaggia verso la convocazione per la trasferta all”Arechi’ contro la Salernitana.

Considerando lo stop delle ultime settimane, difficilmente lo vedremo all’opera sin dal primo minuto; proprio per questo il favorito per una maglia da titolare resta Dumfries, che ha ben figurato nelle ultime uscite.

Inter, dubbio in attacco per Inzaghi: il ballottaggio resta tra Dzeko e Sanchez

Dopo la strepitosa vittoria per 4-0 ai danni del Cagliari, Simone Inzaghi sta pensando bene di confermare l’undici iniziale che è sceso in campo nell’ultima sfida, fatta eccezione per l’attacco, dal momento che il dubbio rimane in avanti su chi possa vestire una maglia da titolare contro l’ultima in classifica tra Dzeko e Sanchez. Nonostante l’ottima gara disputata dal cileno, il piacentino sta valutandodi buttare nella mischia il bosniaco (rimasto a riposo col Cagliari) dal primo minuto.

Paolo Scelzi