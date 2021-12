Verso Salernitana-Inter: la scelta di Inzaghi su Darmian

Inter, Simone Inzaghi dovrà are ancora a meno di Matteo Darmian nemmeno convocato per la trasferta a Salerno

Domani sera allo stadio Arechi di Salerno, sfida testa coda tra la capolista Inter e la Salernitana ultima in classifica. Sky Sport ha dato le prime indiscrezioni sulla probabile formazione che potrebbe mandare in campo Simone Inzaghi, che dovrà nuovamente fare a meno di Matteo Darmian nemmeno convocato per la trasferta in Campania, che resterà a Milano per proseguire il suo percorso di recupero che dovrebbe permettergli di tornare disponibile per la sfida con il Torino al Meazza, che chiuderà il girone di andata.

Per quanto riguarda la probabile formazione, non ci dovrebbero essere molti cambiamenti rispetto all’undici sceso in campo contro il Cagliari: cambio della guardia in attacco con Alexis Sanchez confermatissimo che dovrebbe fare coppia con Edin Dzeko e Lautaro Martinez che partirà dalla panchina, mentre a sinistra come sempre Ivan Perisic e Federico Dimarco si giocano la maglia da titolare . Per il resto tutti confermati compreso Dumfries, che dopo il gol con la Roma, anche con il Cagliari ha fornito una buona prestazione. Questa la probabile formazione secondo il canale satellitare:

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez