Eriksen è a Milano: forse già in giornata l’addio all’Inter

Sta per concludersi l’avventura di Eriksen con la maglia dell’Inter. In giornata potrebbe infatti arrivare la risoluzione del contratto

E’ ai titoli di coda l’avventura di Eriksen all’Inter. Già in giornata il danese, che attualmente si trova a Milano, potrebbe risolvere il contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2024.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è arrivato il parere del Coni riguardo l’idoneità sportiva. Un parere che, come previsto, è negativo: il classe ’92, a cui dopo l’incidente a Euro2020 è stato impiantato un defibrillatore, non potrà più giocare in Serie A.

Calciomercato Inter, futuro Eriksen tra Olanda e Odense

Il futuro di Eriksen potrebbe essere in Olanda oppure in Patria, nello specifico all’Odense col quale ha svolto di recente delle sedute di allenamento. Il suo agente Schoots, anch’egli a Milano per incontrarsi con la dirigenza interista, è già al lavoro per trovargli la migliore sistemazione possibile.