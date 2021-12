Bocciato da Allegri, ‘assist’ dell’agente: prestito clamoroso all’Inter

Dalla Juventus all’Inter un passaggio sempre traumatico e complicatissimo. Spunta un’ipotesi clamorosa ma difficile da realizzare

Rivali e nemici sportivamente parlando, Inter e Juventus continuano il loro duello a distanza, con i bianconeri però ben lontani dalle posizioni attualmente occupate dalla squadra di Inzaghi. Eppure sui social i tifosi di queste due squadre battibeccano spesso e volentieri, tenendo vivissima una rivalità radicata nel tempo ed alimentata anche in sede di calciomercato.

Se in Serie A oggi la distanza appare incolmabile, al contrario mercato alla mano Inter e Juventus potrebbero ritrovarsi ad intrecciare i rispettivi destini. In particolare un centrocampista alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe addirittura finire nella Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, Arthur più lontano dalla Juventus: idea complicatissima

L’ultima tegola nella deludente stagione di Arthur alla Juventus è arrivata prima della gara contro il Venezia, con Allegri che in conferenza ha evidenziato il ‘ritardo all’allenamento’ che è costato caro al centrocampista. Il brasiliano quindi sembra essere stato quasi definitivamente accantonato dal tecnico livornese, che avrebbe già dato il proprio benestare ad una sua cessione.

Tale cessione però potrebbe avvenire solo in prestito perché è costato 72 milioni (nello scambio con Pjanic) e nessuno pagherebbe tanto per lui. Il suo nuovo agente è Federico Pastorello e visti i rapporti potrebbe offrirlo anche all’Inter per gennaio ma la risposta sarebbe del tutto negativa. Va inoltre considerato che la Juve non lo darebbe in prestito ai rivali nerazzurri.