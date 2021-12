‘Allarme’ Inter | Assalto da 150 milioni per due titolarissimi di Inzaghi

Rumors di mercato sull’interesse da parte di un facoltoso club inglese nei confronti di due importanti pedine dell’Inter di Inzaghi

Dopo essere stata privata di Lukaku in direzione Chelsea ed Hakimi in direzione PSG, l’Inter è nuovamente sotto tiro da numerosi club internazionali che potrebbero privarla di qualche elemento importante della rosa a disposizione di Inzaghi.

Gli ultimi movimenti di mercato oltremanica, riportati da ‘calciomercatonews.com’, suggeriscono l’interesse da parte del Manchester City allenato da Guardiola nei confronti di Bastoni e Lautaro, con quest’ultimo appena uscente dal rinnovo di contratto fino al 2026. Potrebbe non esserci scampo qualora la dirigenza dei ‘Citizens’ dovesse muovere un’offerta ciascuno, proprio come accaduto per gli altri due grandi protagonisti della scorsa stagione: previsti 70 milioni per il difensore classe ’99, 80 per l’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, ‘tentazione’ da 150 milioni per Lautaro-Bastoni

Trovare simili rimpiazzi sarebbe un’ardua impresa per i nerazzurri che però avrebbero a disposizione un budget di 150 milioni complessivi da poter anche solo parzialmente reinvestire in calciomercato, con la parte restante che rimpolperebbe ulteriormente le casse societarie. Un incastro, questo, che si dovrebbe comunque scongiurare visto l’enorme importanza che Bastoni e Lautaro rivestono nei loro rispettivi reparti e soprattutto vista la giovane età di entrambi.