DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Torino | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Torino di Juric in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Torino nel turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo gara del 2021 e del girone di andata.

Da un lato i nerazzurri già campioni d’invertno di Inzaghi vogliono allungare la striscia di sei vittorie consecutive per rafforzare il primo posto in classifica e mettere pressione in chiave scudetto a Milan e Napoli impegnate in serata. Dall’altro i granata di Juric vogliono dare seguito ai successi interni contro Bologna e Verona e centrare un risultato di prestigio anche in trasferta. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.