Dimarco entusiasta per la firma, si attende l’ufficialità

L’esterno sinistro è già in sede per la firma del rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026

Passo dopo passo l’Inter blinda i suoi elementi pregiati della rosa, questa volta è il turno di Federico Dimarco. L’esterno sinistro si trova già nella sede di Viale della Liberazione per apporre la firma del prolungamento delle condizioni contrattuali che lo legheranno alla causa nerazzurra fino al 2026.

Nell’attesa che giunga l’ufficialità da parte del club prevista nelle prossime ore, il calciatore ha dichiarato: “Non vedo l’ora di firmare, il mio agente si sta occupando del resto. Cosa scelgo tra primo gol a San Siro e rinnovo? Nessuno dei due. O meglio, essendo in periodo natalizio spero che Babbo Natale mi porti entrambi i regali. Io mi concentro sul fare bene in campo”. Dunque grande soddisfazione per Dimarco che ha saputo distinguersi in più di una circostanza.