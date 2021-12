Colpo Inter, arriva la ‘benedizione’ di Inzaghi: “Giocatore interessante”

Può approdare all’Inter nell’ormai imminente calciomercato di gennaio dopo aver sfiorato la maglia nerazzurra già nella scorsa estate

“La vittoria sul Napoli ha dato grande consapevolezza, ma per quel che vedevo in allenamento, anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato molto. La strada era tracciata. Milan e Napoli sono quelle che hanno cambiato meno. Ma per lo scudetto metto dentro anche l’Atalanta e la Juventus. Un avversario da tenere in considerazione. Questo è un campionato imprevedibile”. Così Inzaghi in merito alla corsa per il tricolore.

Nella lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico dell’Inter ha toccato anche l’argomento calciomercato facendo ben intendere che gradirebbe qualche rinforzo: “La scorsa estate il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, ora dobbiamo cercare di vedere qualcosa. Tutte le squadre si rinforzano, in fondo. La mia priorità sarebbe mantenere tutti. Vediamo con Satriano, gli altri quattro attaccanti vorrei tenerli tutti, poi bisogna capire in mezzo o sugli esterni (un vice Perisic, ndr) se possiamo trovare come migliorarci. E magari capire se qualche giocatore (vedi Vecino, ndr) che dopo queste prime 25 partie ha giocato meno, ora si sente stretto”. Andando nello specifico, Inzaghi di fatto ‘benedice’ l’eventuale acquisto di Nandez.

L’uruguagio non è ora una priorità, con l’Inter che comunque potrebbe riprovarci sempre con la formula del prestito più diritto di riscatto, previa l’uscita di Vecino: “È un giocatore interessante, un profilo duttile, potrebbe andare bene. Non voglio parlare di nomi, la società è vigile. Se ci sarà l’occasione, sarà giusto coglierla”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Offerto all’Inter un bomber in scadenza a giugno

Calciomercato Inter, Inzaghi: “Brozovic deve sbrigarsi a firmare il rinnovo”

Inzaghi si augura poi l’arrivo a breve del rinnovo di Brozovic. Come scritto da Interlive.it, la svolta in ottica intesa definitiva è arrivata: “Marcelo deve sbrigarsi a firmare! In campo è un giocatore straordinario, sta facendo da anni le fortune dell’Inter”. Augurio identico per Perisic, col quale c’è però ancora molta distanza: “Speriamo arrivi presto anche la sua firma”.