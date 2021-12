Calciomercato, rinforzi a gennaio per Inzaghi | L’Inter ha già tre sì

Inzaghi chiede l’arrivo di qualche rinforzo nel calciomercato invernale prossimo all’apertura. Il club nerazzurro ha già il benestare di tre giocatori

Inzaghi reclama rinforzi nell’imminente calciomercato di gennaio: “La scorsa estate il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, ora dobbiamo cercare di vedere qualcosa. Tutte le squadre si rinforzano, in fondo – le parole del tecnico dell’Inter a ‘La Gazzetta dello Sport’ – La mia priorità sarebbe mantenere tutti. Vediamo con Satriano, gli altri quattro attaccanti vorrei tenerli tutti, poi bisogna capire in mezzo o sugli esterni se possiamo trovare come migliorarci”.

Inzaghi vorrebbe un vice Perisic visto che apprezza Dimarco, che ieri ha ufficialmente rinnovato il contratto, più come centrale di sinistra che come tornante. Stamane la ‘rosea’ rilancia il nome del francese Digne, l’ex Roma in rotta con l’Everton, e fa addirittura quello di Fares, avuto da Inzaghi alla Lazio e adesso al Genoa. Il 25enne algerino è però ancora di proprietà della società di Lotito, inoltre attualmente è ai box per un problema muscolare.

Calciomercato Inter, da Digne a Nandez e Fares: triplo sì ai nerazzurri

Fares e Digne, senza dimenticare Kurzawa del Psg, hanno in pratica già dato il loro benestare all’approdo in nerazzurro. L’Inter ha anche il sì di Nandez, ma sappiamo bene che a gennaio il club di viale della Liberazione potrà fare solo prestiti con diritto di riscatto, previa qualche uscita. Per l’uruguagio, utilizzabile sia come interno che sugli esterni, quella del connazionale Vecino.