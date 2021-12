Rottura e colpo da novanta: formula creativa per il sogno di Inzaghi

La Lazio e Simone Inzaghi potrebbero anche ritrovare incontrarsi nuovamente, seppur in sede di calciomercato. Si riaccende il sogno

In estate non si sono lasciati al meglio la Lazio e Simone Inzaghi. Il tecnico è quindi approdato all’Inter dove sta facendo benissimo raccogliendo grandi risultati, mentre a Roma è andato Sarri che sta faticando più del previsto. La società biancoceleste resta però vicinissima al proprio allenatore, ed anzi è pronta a sposare in toto il progetto legato all’ex Napoli e Juventus, che fin qui ha anche messo in scena alcune scelte ‘impopolari’.

Su tutte le esclusioni continue di Luis Alberto, ma anche i problemini con Milinkovic-Savic. Una situazione che per entrambi potrebbe riaccendere i fari del calciomercato.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic può partire: il sogno di Inzaghi a due condizioni

Frizioni all’interno della Lazio, quelle con Milinkovic, che portano l’Inter a guardare ancora una volta in casa biancoceleste con interesse. A tal proposito il rapporto tra Maurizio Sarri e il fenomenale serbo non sembrerebbe idilliaco, e inevitabilmente tornano forti le voci di mercato.

Milinkovic-Savic, che non brilla per rapporto con l’allenatore laziale, rimane inoltre un vecchio sogno di Marotta. Naturalmente anche Inzaghi suo grande estimatore, sarebbe ben felice di accoglierlo di nuovo. L’Inter però potrebbe provarci in estate a patto che vada via un big e solo con una formula creativa, partendo cioè da un prestito. Le big estere restano però grandi favorite sul serbo.