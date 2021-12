Era iniziata alla grande l’avventura in prestito al Basilea del giovane bomber Sebastiano Esposito. Le cose ora però non sono più idilliache e non è da escludere una svolta

L’Inter, come di consueto, osserva sempre e comunque i calciatori che ha in giro in prestito per l’Italia e per l’Europa, per monitorarne valore e crescita. Tra questi anche il talentuoso Sebastiano Esposito che in avvio di stagione aveva iniziato alla grande ed a suon di gol la sua avventura al Basilea in prestito. Le cose col passare delle settimane sono andate in calando, fino all’ultimo periodo a dir poco nero del classe 2002 di proprietà dell’Inter.

Tutto nasce dal suo rifiuto di entrare in campo nel match di Conference League contro il Qarabag, vinto dai suoi 3-0. Una situazione che ha fatto infuriare l’allenatore degli elvetici che poi più di recente hanno dovuto assistere ad una brutta espulsione incassata da Esposito nel match tra Basilea e Grasshoper, finito poi per 2-2.

Calciomercato Inter, difficile ma non impossibile: ipotesi ritorno per Esposito

Esposito ha reagito ad un avversario portandosi fino al testa a testa, che gli è costato l’espulsione. Periodo quindi da dimenticare per il giovane attaccante italiano, che potrebbe avere anche dei risvolti in ottica mercato.

Non è escluso che il Basilea stesso possa ragionare su un eventuale rientro anticipato all’Inter a gennaio visto che difficilmente eserciterebbe l’opzione d’acquisto. Si tratta di un’ipotesi comunque remota ma non del tutto impossibile.