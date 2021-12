Calciomercato Inter, il vice Perisic dalla Premier | ‘Pericolo’ Spalletti

Inzaghi vuole una valida alternativa a Perisic. Prende consistenza la candidatura dell’ex Serie A ora in Premier League

Nel calciomercato di gennaio, previa qualche uscita, l’Inter proverà ad accontentare Simone Inzaghi. Tra le richieste del tecnico c’è quella di un vice Perisic, visto che Dimarco è da lui più apprezzato come centrale di sinistra della difesa a tre che come tornante.

Per il ruolo di alternativa al croato in scadenza di contratto, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sta prendendo sempre più consistenza (ad oggi sembra il favorito) la candidatura di un ex Serie A: parliamo di Lucas Digne, 28enne francese non rientrante nei piani di Benitez e dunque dell’Everton, a maggior ragione dopo l’acquisto di Mykolenko dalla Dinamo Kiev.

Calciomercato Inter, Digne in prestito con diritto: ma c’è anche il Napoli di Spalletti

L’Everton lascerebbe partire Digne, alla Roma nella stagione 2015/2016, in prestito con diritto di riscatto. Ovvero con l’unica formula con cui i nerazzurri si potranno muovere nella sessione invernale. L’ostacolo all’affare è rappresentato dalla concorrenza, inclusa quella del Napoli di Luciano Spalletti col quale il transalpino lavorò in giallorosso mantenendo poi un eccellente rapporto.