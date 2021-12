Mangia: “Per la lotta scudetto Inter, Napoli e Atalanta sono sicuramente in prima fila”

Inter, il tecnico della Nazionale maltese Denis Mangia ha indicato Inter, Napoli e Atalanta per la lotta scudetto e non ha menzionato il Milan

Il tecnico Devis Mangia, ora impegnato con la Nazionale di Malta, è intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ durante la trasmissione ‘Radio Goal’. L’allenatore, ha voluto naturalmente dare la sua prima opinione sul lavoro del suo collega Luciano Spalletti, nella squadra partenopea. Queste le sue parole: “Il lavoro di Spalletti è da ritenersi superbo, ha solo ancora una volta confermato di essere uno dei più grandi allenatori che ci sono in Italia e uno dei più apprezzati personalmente”.

Il mister, ha poi voluto indicare le squadre che in questa prima metà di campionato lo hanno colpito maggiormente. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il campionato è ancora lunghissimo, sicuramente Inter Napoli e Atalanta sono in prima fila, poi anche la Fiorentina, Verona e Torino stanno facendo un grandissimo campionato per il materiale che hanno a disposizione”. L’allenatore non ha stranamente menzionato il Milan, che per il momento occupa la seconda posizione in classifica.