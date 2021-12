Calciomercato Inter, annunciato l’addio: “Non rinnovo il contratto”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’annuncio ufficiale del difensore a proposito del suo futuro. Un futuro che forse sarà nerazzurro

Ha spiazzato in tanti per i tempi e forse un po’ per il modo, ma la decisione era nell’aria da tempo. Il suo futuro sarà quindi altrove, forse in nerazzurro.

Parliamo di Matthias Ginter, il quale su Instagram ha ufficializzato il suo addio al Borussia M’Gladbach alla fine di questa stagione e a costo zero visto che il suo contratto termina proprio a giugno: “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate – le parole del difensore tedesco – Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili”.

Calciomercato Inter, Ginter a zero possibilità concreta

Ginter è un centrale di piede destro che ben conosce la difesa a tre, non a caso è un obiettivo concreto dell’Inter. L’agente del quasi 28enne è lo stesso di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, un ‘fattore’ che può aiutare i nerazzurri nella definizione del suo arrivo a Milano a costo zero. Marotta e Ausilio dovranno battere una concorrenza che comprende diversi club inglesi, tuttavia ad oggi hanno ottime chance di concludere l’affare.