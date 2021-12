Assalto immediato a Skriniar: soldi e contropartita

Previsto l’assalto cash e con contropartita dalla Spagna per il roccioso centrale difensivo dell’Inter

Che Milan Skriniar piaccia a numerosi grossi club d’Europa non è una novità, considerato l’immenso apporto profuso nelle ultime stagioni con la maglia dell’Inter tanto da diventare un elemento imprescindibile della rosa ed essere etichettato come uno dei migliori nel suo ruolo.

Il difensore centrale slovacco, alla sua quinta stagione in nerazzurro, è un obiettivo primario del Barcellona – scatenato sul mercato – a caccia di un degno elemento in un reparto che si è rivelato fallace in più di una occasione. Potrebbe presto giungere un’offerta da 30 milioni di euro più il giovanissimo jolly Mingueza come contropartita già nell’imminente sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter: “Altro che Pif, Suning vuole soci di minoranza”

LEGGI ANCHE >>> L’Inter rientra ad Appiano, check anti-Covid per la ripresa

Calciomercato, sonoro rifiuto dell’Inter per l’addio di Skriniar

L’Inter, tuttavia, non sarebbe disposta a privarsi tanto facilmente di un baluardo a stagione in corso. Chissà che non possa accadere qualcosa di concreto in estate. Come lo stesso vice presidente Zanetti disse qualche mese fa, “Nessuno è incedibile. Ciascun calciatore deve guadagnarsi un posto giorno dopo giorno, noi siamo aperti ad ogni evenienza”.