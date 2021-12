Prima edizione degli Interlive Awards. Premio miglior colpo a Calhanoglu

Prima edizione degli Interlive Awards. Ad Hakan Calhanoglu il premio di ‘Miglior Colpo’.

“Entrare in punta di piedi per diventare imprescindibile. Missione compiuta per Calhanoglu che evolve il suo modo di giocare, si adatta allo spartito e ne esalta i punti di forza cancellando con gol ed esultanza anche il passato al Milan”. Questa la motivazione del premio al turco, strappato al Milan a costo zero.