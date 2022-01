Bologna-Inter, Mihajlovic perde un altro giocatore trovato positivo al Covid

Bologna-Inter, il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di un altro giocatore per la sfida con l’Inter

In vista della sfida allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 12.30 del 6 gennaio 2022 tra la formazione di casa e l’Inter e valida per la 20esima giornata del campionato italiano, il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di un altro giocatore causa Covid-19. Dopo Dominguez, Molla e Viola, si è aggiunto nella giornata odierna anche Aaron Hickey che è stato subito messo in quarantena e difficilmente potrà essere disponibile per la partita del 6 gennaio. Il tecnico Sinisa Mihajlovic per ora batte, si fa per dire, il collega nerazzurro Simone Inzaghi 4-3 per numero di giocatori bloccati dalla pandemia. In casa nerazzurra sono in quarantena Cordaz, Dzeko e Satriano.

In ogni caso il tecnico piacentino tornerà ad avere a disposizione Joaquin Correa che è tornato abile e arruolabile dopo l’infortunio, oltre ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, per provare a continuare il trend positivo e cercare di sfruttare gli scontri tra le inseguitrici: Juventus-Napoli e Milan-Roma, per blindare la zona Champions e mantenere o aumentare il vantaggio sulle avversarie.