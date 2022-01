Calciomercato Inter, non solo Digne: asse con l’Everton e nuovo scambio

Recentemente si è parlato di un ritorno di fiamma dell’Inter per Lucas Digne dell’Everton. Con il club di Liverpool potrebbe aprirsi un altro canale di mercato

Nonostante l’enorme equilibrio trovato nel finale del 2021, l’Inter continua a monitorare il mercato degli esterni sinistri, soprattutto in virtù del contratto in scadenza di Ivan Perisic. Il croato potrebbe lasciare un buco da colmare poi in estate, e Marotta e soci non hanno intenzione di farsi trovare impreparati. Per questo motivo negli ultimi tempi ha ripreso quota anche il profilo di Lucas Digne, laterale dell’Everton.

Il francese ex Roma e Barcellona potrebbe essere un colpo già buono per gennaio, e fungerebbe eventualmente da apripista per l’inizio di un asse di mercato con la società britannica.

Calciomercato Inter, asse con l’Everton: da Digne ad Allan

Al di là di Digne infatti, per l’estate l’Inter potrebbe riallacciare ancora i rapporti con l’Everton con il mirino puntato sull’ex napoletano Allan. Il centrocampista brasiliano darebbe ulteriore qualità e dinamismo alla mediana, oltre a conoscere alla perfezione il campionato italiano.

Idea scambio tra lo stesso Allan e Pinamonti, che è assistito da Mino Raiola, il quale ha proprio con l’Everton ottimi rapporti. Il centravanti italiano classe 1999 in questo momento è in prestito formativo ad Empoli e sta facendo molto bene.