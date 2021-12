Inter, scambio in Serie A: ‘asse’ con Pastorello e Raiola

L’Inter osserva con estrema attenzione anche il mercato di Serie A, che potrebbe offrire risvolti interessanti su alcuni calciatori futuribili. Ipotesi di scambio con l’Empoli

Operazione rinforzi per il futuro in casa Inter, con la dirigenza meneghina sempre impegnata ad osservare i migliori talenti in giro per l’Italia e non solo. Nello specifico questa volta potrebbe essere proprio la Serie A portare in dote un calciatore futuribile e promettente che sta già facendo intravedere ottimi margini di crescita.

Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli che ha giocato con grande continuità di impiego e rendimento per quasi tutto il girone d’andata raccogliendo ampi consensi e maturando ulteriormente sotto la guida di Andreazzoli in massima serie.

Calciomercato Inter, non solo Parisi: dall’Empoli anche Ricci. L’idea di scambio

In casa Empoli dunque non piace solo il giovanissimo Parisi all’Inter, ma anche il classe 2000 Ricci, che potrebbe arrivare grazie all’ausilio del procuratore Federico Pastorello ma anche grazie alla collaborazione di Mino Raiola e di un suo assistito che milita proprio ora in Toscana.

Arrivano conferme sul gradimento per Ricci, e l’Inter può provare uno scambio secco con Andrea Pinamonti, che attualmente milita in azzurro. Si tratterebbe di un affare targato pastorello, agente di Ricci, e Mino Raiola agente dell’ex centravanti dell’Inter. Per il centrocampista ci sarà da battere la concorrenza di diverse big, Juventus compresa.