Calciomercato Inter, rivoluzione totale | 75 milioni per Lautaro

Girone d’andata da protagonista per Lautaro Martinez che punta a vincere ancora con la maglia dell’Inter. Intanto dalla Spagna per la prossima estate potrebbe ripartire l’assalto

Grande protagonista dell’accoppiata offensiva con Lukaku che ha portato l’Inter lo scudetto, e leader dell’attacco anche con Inzaghi e senza più il partner belga: Lautaro Martinez ha raggiunto la maturità calcistica. L’attaccante argentino tra club e nazionale vive il momento più alto della sua giovane carriera ed ha raggiunto lo status di campione affermato anche a livello internazionale.

La grande prima metà di stagione di quest’anno non fa altro che confermare la sua crescita, consolidando il suo valore anche al di fuori dei confini nazionali, dove, soprattutto in Spagna, continua ad avere estimatori importanti in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez per Simeone: rivoluzione in attacco

Al netto del rinnovo siglato con la società di Suning, c’è chi come l’Atletico Madrid continua a guardare a Lautaro per il futuro. I colchoneros cambieranno tutto l’attacco in estate: Suarez è in scadenza, Morata non rientra nei piani (si parla già di Barcellona per lui), Joao Felix è sul mercato, e Cunha non ha avuto un grande impatto.

Possibile quindi un nuovo tentativo per Lautaro con un’offerta importante da 70-75 milioni di euro. Per l’attaccante argentino nel caso pronto un contrattone da 9 milioni per i prossimi cinque anni. Lautaro è inoltre da sempre un pallino di Simeone.